Totti-Ilary archiviata dal gip l’indagine su abbandono di minore

Il gip ha deciso di archiviare l’indagine su Francesco Totti, coinvolto nell’accusa di aver abbandonato il figlio minorenne. La procura aveva aperto il caso nel maggio 2023 dopo alcune segnalazioni di Ilary Blasi, che sosteneva che l’ex calciatore non si fosse preso cura del ragazzo. Il giudice ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per procedere con l’accusa. La vicenda aveva attirato molta attenzione sui social e sui media, alimentando discussioni sulla custodia dei figli.

