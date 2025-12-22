Lecco tra le province più ricche d' Italia | il Pil pro capite supera i 38mila euro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco si conferma tra i territori più ricchi d'Italia. Secondo i dati pubblicati dall'Istat nel report sui conti economici territoriali 2022-2024, diffuso il 22 dicembre, la provincia lecchese ha registrato nel 2023 un prodotto interno lordo per abitante pari a 38.700 euro, in crescita rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

lecco tra le province pi249 ricche d italia il pil pro capite supera i 38mila euro

© Leccotoday.it - Lecco tra le province più ricche d'Italia: il Pil pro capite supera i 38mila euro

Leggi anche: Pil pro capite, la mappa che spiega il crollo dei redditi in Italia nell’ultimo decennio

Leggi anche: Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana: l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.