Lecco si conferma tra i territori più ricchi d'Italia. Secondo i dati pubblicati dall'Istat nel report sui conti economici territoriali 2022-2024, diffuso il 22 dicembre, la provincia lecchese ha registrato nel 2023 un prodotto interno lordo per abitante pari a 38.700 euro, in crescita rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lecco tra le province più ricche d'Italia: il Pil pro capite supera i 38mila euro

Leggi anche: Pil pro capite, la mappa che spiega il crollo dei redditi in Italia nell’ultimo decennio

Leggi anche: Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana: l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

30 MILIARDI DI EURO DA ROMA PER NUOVE OPERE IN LOMBARDIA, 1 MILIARDO PER LE PROVINCE DI COMO E LECCO: GRAZIE LEGA, GRAZIE MINISTRO SALVINI Oggi posa della prima pietra della nuova ciclopedonale Abbadia Lariana-Lec - facebook.com facebook