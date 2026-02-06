In auto con droga e manganello | ritiro della patente e denuncia per un 40enne

Questa mattina i carabinieri di Lugo hanno fermato un uomo di 40 anni in auto. Durante il controllo, hanno trovato droga e un manganello. Il conducente ha ricevuto subito il ritiro della patente e una denuncia penale. L’operazione fa parte di un’azione più ampia di controllo del territorio, che mira a contrastare comportamenti pericolosi e attività sospette.

Trovato nell'auto con un manganello e la droga. Nel corso dell'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Lugo, un servizio coordinato che ha coinvolto diverse pattuglie delle stazioni locali e del nucleo operativo e radiomobile ha portato alla denuncia in.

