Cave economia circolare I detriti non sono rifiuti

L'industria del marmo sta adottando pratiche sostenibili, trasformando i detriti generati durante la lavorazione in risorse utili. Rocce e terre, una volta considerati scarti, diventano materiali riutilizzabili, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso un'economia più circolare. Cave, economia circolare. I detriti non sono rifiuti.

Rocce e terre della lavorazione del marmo non saranno più rifiuti, e cioè non dovranno più essere smaltiti. Troveranno nuova vita nell'ottica dell'economia circolare. Di ieri la notizia che la commissione Bilancio del Senato ha approvato l'ordine del giorno alla manovra, proposto dalla senatrice eletta in Toscana di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione. Un ordine del giorno che propone una nuova regolamentazione per i residui di lavorazione del marmo che attualmente sono considerati rifiuti. "Secondo la normativa vigente questi materiali sono considerati rifiuti con la conseguenza che devono essere smaltiti - spiega la senatrice Campione -.

