Cascina la Regione in visita ai cantieri Pinqua

La mattina di lunedì 9 marzo, la Regione Toscana ha effettuato un sopralluogo a Cascina, visitando alcuni cantieri finanziati attraverso il bando Pinqua. La visita ha coinvolto rappresentanti regionali e tecnici, che hanno esaminato lo stato di avanzamento delle opere. L’iniziativa si è concentrata sui lavori in corso e sulla fase di sviluppo dei progetti nel territorio comunale.

La Regione Toscana la mattina di lunedì 9 marzo è stata in visita a Cascina per un sopralluogo su alcuni cantieri del bando Pinqua. A vedere lo stato di avanzamento dei lavori c'erano gli assessori Alessandra Nardini e Filippo Boni, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, i consiglieri Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, gli ingegneri Aldo Ianniello e Chiara Nanni e i funzionari Enrico Vignaroli e Irene Meini. L'amministrazione comunale era guidata dal sindaco Michelangelo Betti, con il vicesindaco Cristiano Masi e gli assessori Giulia Guainai, Irene Masoni e Fausto Bosco. Per la parte tecnica, c'erano l'ingegner Luisa Nigro, Marilena Loffredo e Sonia Casini.