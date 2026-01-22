Cantieri del Pinqua la Consulta | Progressi significativi

La Consulta ha riferito di progressi significativi nei cantieri del Pinqua, il programma europeo finanziato dal PNRR con 15 milioni di euro, finalizzato a migliorare la qualità dell’abitare. Con la scadenza imminente, si evidenziano avanzamenti nelle opere previste, che mirano a valorizzare il patrimonio edilizio e a promuovere uno sviluppo sostenibile nel territorio.

Sarzana, 22 gennaio 2026 – Si avvicina la scadenza entro cui portare a termine tutti gli interventi del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell’abitare finanziato con fondi europei del Pnrr, in tutto 15 milioni di euro. E tanti operai sono al lavoro nel borgo di Marinella. In una mattinata fredda ma assolata, Luigi Alfieri e Giampiero Naldini, presidente e vicepresidente della consulta di frazione, ci accompagnano nel dedalo dei percorsi pedonali creati su richiesta della consulta stessa per limitare i disagi e agevolare il passaggio dei residenti da e per il borgo. Particolarmente apprezzata dai residenti la stradina che dall’incrocio tra via Brigate Partigiante e via Papa Giovanni XIII consente ai pedoni di raggiungere la chiesa, altrimenti isolata dai cantieri in corso che riguardano la permeabilizzazione e l’urbanizzazione dell’intero borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

