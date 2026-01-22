La Consulta ha riferito di progressi significativi nei cantieri del Pinqua, il programma europeo finanziato dal PNRR con 15 milioni di euro, finalizzato a migliorare la qualità dell’abitare. Con la scadenza imminente, si evidenziano avanzamenti nelle opere previste, che mirano a valorizzare il patrimonio edilizio e a promuovere uno sviluppo sostenibile nel territorio.

Sarzana, 22 gennaio 2026 – Si avvicina la scadenza entro cui portare a termine tutti gli interventi del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell’abitare finanziato con fondi europei del Pnrr, in tutto 15 milioni di euro. E tanti operai sono al lavoro nel borgo di Marinella. In una mattinata fredda ma assolata, Luigi Alfieri e Giampiero Naldini, presidente e vicepresidente della consulta di frazione, ci accompagnano nel dedalo dei percorsi pedonali creati su richiesta della consulta stessa per limitare i disagi e agevolare il passaggio dei residenti da e per il borgo. Particolarmente apprezzata dai residenti la stradina che dall’incrocio tra via Brigate Partigiante e via Papa Giovanni XIII consente ai pedoni di raggiungere la chiesa, altrimenti isolata dai cantieri in corso che riguardano la permeabilizzazione e l’urbanizzazione dell’intero borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri del Pinqua, la Consulta: “Progressi significativi”

Leggi anche: VIDEO/ Progressi clinici significativi: Pippo torna a camminare

Leggi anche: Usa e Ucraina: progressi significativi nei colloqui di Ginevra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cantieri del Pinqua, la Consulta: Progressi significativi; Proseguono i lavori per la riqualificazione Pinqua di Santa Rita: Cantieri completati al 65%; Proseguono i lavori per la riqualificazione Pinqua di Santa Rita: 'Cantieri completati al 65%'; Tor Bella Monaca, verso la chiusura il cantiere Pnrr del comparto R5: prima inaugurazione a fine marzo.

Proseguono i lavori per la riqualificazione Pinqua di Santa Rita: Cantieri completati al 65%L'assessore Scaramuzzi: Considerando l’andamento dei cantieri, d’accordo con i tecnici comunali e l’impresa, laddove possibile contiamo di riaprire le aree pronte, anticipandone la consegna ... baritoday.it

Santa Rita, proseguono i lavori di riqualificazione urbana nel PINQuA: nuovi spazi per socialità, sport e famiglieIeri l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori, accompagnato dalla presidente del IV Municipio Maria Chiara Addabbo ... giornaledipuglia.com

Oggi il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini è stato nel nostro Municipio Roma VI delle Torri in visita ai cantieri del Pinqua e Pui di Torbellamonaca, finanziati dal Governo Nazionale per oltre 100milioni di €. del Pnrr a cui vanno aggiunti 20 - facebook.com facebook