Mostra di Chagall a Ferrara apertura serale straordinaria | le date

A Ferrara, Palazzo Diamanti ospita la mostra “Chagall, testimone del suo tempo”. Per consentire un maggior numero di visitatori di apprezzare le opere, le ultime aperture saranno prolungate fino alle 22 nei giorni 24, 30 e 31 gennaio e 6 e 7 febbraio. Questa apertura serale straordinaria rappresenta un’opportunità unica di fruire dell’esposizione in un orario differente e più tranquillo.

Ferrara. 21 gennaio 2026 – Un'importante novità per le visite a Palazzo Diamanti. Nel corso degli ultimi fine settimana di apertura, nei giorni 24, 30 e 31 gennaio e 6 e 7 febbraio, la grande mostra 'Chagall, testimone del suo tempo' rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 22.30 ( chiusura della biglietteria alle 21.30 ). Un'occasione ulteriore per conoscere la biografia e i molteplici aspetti della produzione di uno dei più importanti e amati maestri dell'arte del Novecento attraverso 200 opere, tra dipinti, disegni e incisioni, realizzate in oltre mezzo secolo di attività, e due sale che consentono di ammirare in una dimensione coinvolgente e spettacolare capolavori monumentali di Chagall come la decorazione del soffitto dell'Opéra Garnier di Parigi e la serie di vetrate per la sinagoga dell'Hadassah Medical Center di Gerusalemme.

