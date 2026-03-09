Casa a Prima Vista due clamorose novità | come cambia il format

Le case da sogno e dei sogni di tutti tornano protagoniste in tv. Da stasera su Real Time, la rete cadetta di casa Warner Discovery, riparte alle 20.30 Casa a prima vista, il format immobiliare campione di ascolti che ha trasformato gli agenti in vere star del piccolo schermo. A parlare sono i numeri dell’ultima stagione con una media di quasi 900mila spettatori a puntata e uno share che ha toccato il 4,5%. Il meccanismo è sempre lo stesso: semplice ma efficace. Protagonisti sono clienti esigenti, con budget spesso tirati e tre agenti pronti a contendersi la vendita. A Milano si sfidano Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico; a Roma il trio formato da Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri; mentre in Toscana entrano in campo Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

