Inter e Milan vogliono rifare il Nuovo San Siro e hanno scelto come modello lo stadio del Tottenham. Due grandi novità sono emerse in questi giorni, mentre le due squadre puntano a realizzare un impianto all’altezza dei migliori. I club hanno deciso di accelerare sui progetti e di mettere in campo idee concrete per portare in Italia un impianto all’avanguardia.

Inter News 24 Nuovo San Siro, il modello è lo stadio del Tottenham: due importanti novità e l’obiettivo chiaro di Inter e Milan. Mentre l’Inter di Cristian Chivu continua a macinare record sul campo con i suoi 55 punti, fuori dal rettangolo verde il futuro del club sta prendendo una forma spettacolare e tecnologica. Il nuovo stadio di Milano, progettato dai giganti dell’architettura Manica e Foster + Partners, promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi, portando in Italia standard mai visti prima. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nuovo San Siro svela i suoi segreti: Tunnel Club trasparente, 71. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nuovo San Siro, nel mirino c’è lo stadio del Tottenham. E spuntano due clamorose novità

Approfondimenti su San Siro Tottenham

Beppe Marotta ha parlato della sua prima volta a San Siro nel 1965, in occasione di una finale di Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Siro Tottenham

Argomenti discussi: Nuovo San Siro: chiesto l'avvio dei lavori tra quattro mesi. Ecco cosa cambierà per i tifosi; Un nuovo San Siro per Inter e Milan, Marotta: Sarà una nuova era, vogliamo aprirlo nel 2030; Nuovo San Siro: Inter e Milan chiedono di avviare i lavori già a fine maggio; Il Milan non è più un club, è un veicolo finanziario per investimenti immobiliari.

L’ultimo ballo di San Siro, poi risorgerà come un’Araba feniceQuesta sera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. ll nuovo impianto avrà una capienza di circa 71.500 posti e sarà completato entro il 2030, in vista anche degli ... ilnapolista.it

Il nuovo San Siro? Milan e Inter ci giocheranno nel 2030. Sul no del Tar a San Donato pensiamo al ricorso. Parla Paolo ScaroniIl progetto di costruire un nuovo stadio per Milan e Inter, sempre a San Siro, «sarebbe piaciuto molto a Silvio Berlusconi». Ne è sicuro Paolo Scaroni, presidente del Milan e grande promotore del ... milanofinanza.it

Nuovo #SanSiro con l' #Inter, #Oettle (CEO #Milan) non si nasconde: "L'ambizione è costruire uno dei migliori stadi d'Europa" x.com

Il nuovo San Giacomo, nel centro di Roma, conterà su 300 professionisti, per una struttura che avrà ospedale di comunità, RSA e lungodegenza. facebook