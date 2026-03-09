Carta del docente 383 euro nuovo manuale operativo | come funziona e cosa cambia Le info utili

È stato pubblicato il nuovo manuale operativo sulla Carta del docente da 383 euro, che spiega come accedere alla piattaforma e completare la registrazione annuale al servizio. Il documento fornisce dettagli precisi sulle procedure da seguire e le eventuali variazioni rispetto alle versioni precedenti. Le istruzioni sono rivolte ai docenti interessati a usufruire del bonus e si concentrano sui passaggi pratici da compiere.