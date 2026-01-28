Domenica e sabato, le autorità di Roma organizzano un altro open day per la carta di identità elettronica. Chi ha bisogno di rinnovarla o richiederla per la prima volta può recarsi agli uffici senza appuntamento e ricevere assistenza immediata. L’iniziativa si ripete nel fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi digitali per i cittadini.

Continuano gli open day dedicati alla Carta di identità elettronica (Cie) nel fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio. Durante queste giornate, gli uffici anagrafici dei Municipi VIII e XIII saranno aperti con orari straordinari sabato 31 gennaio. Inoltre, gli ex Punti Informativi Turistici situati in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno operativi sia il sabato che la domenica. Dettagli per la Richiesta della CIE. Per richiedere la Carta di Identità in occasione degli open day, è fondamentale prenotare un appuntamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sabato e domenica nuovo open day carta di identita’ elettronica

