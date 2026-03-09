Carta del docente piattaforma 2025 26 riaperta Accredito di 383 euro

La piattaforma cartadeldocente.istruzione.it è stata riaperta per l'anno scolastico 202526, permettendo agli insegnanti di accedere nuovamente al servizio. In questa occasione, sono stati accrediti 383 euro sui rispettivi conti. La piattaforma consente agli insegnanti di utilizzare il credito per acquisti relativi a materiali didattici e strumenti utili per l’attività scolastica.

Riaperta la piattaforma cartadeldocente.istruzione.it; presente l'accredito di 383 euro. Ecco chi lo riceve e le spese ammissibili. La riforma della carta del docente apre un confronto politico tra Matteo Renzi, che introdusse il bonus nel 2015 con il suo governo, e l'attuale ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Al centro del dibattito la riduzione dell'importo individuale.