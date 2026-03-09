Carta del docente nuovo manuale operativo | come funziona e cosa cambia Le info utili

È stato pubblicato un nuovo manuale operativo dedicato alla Carta del docente che chiarisce le procedure di accesso alla piattaforma e i passaggi richiesti per la registrazione annuale al servizio. Il documento fornisce indicazioni precise su come utilizzare correttamente il sistema e quali passaggi seguire per completare le operazioni necessarie. Le istruzioni sono rivolte agli utenti che devono aggiornare o rinnovare la propria iscrizione.

Il Manuale docente dedicato alla Carta del docente descrive in modo puntuale le modalità di accesso alla piattaforma e i passaggi necessari per la registrazione annuale al servizio.