Carta del Docente 2026 in ritardo | quando arriva perché l'importo scende e cosa devono fare gli insegnanti

La Carta del Docente 2026 non è ancora stata distribuita, nonostante fosse previsto il suo avvio entro febbraio. Gli insegnanti attendono ancora l'accredito, mentre l'importo disponibile è diminuito rispetto alle aspettative iniziali. La procedura di erogazione sembra aver subito dei ritardi, lasciando in sospeso le somme destinate agli insegnanti per aggiornamento e formazione.

Carta Docente, il decreto interministeriale non arriva e gli insegnanti attendono ancora bonus e arretrati. La denuncia della Gilda sul ritardo del MinisteroSono le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Leggi anche: Carta del docente, incertezza totale sui fondi. Caso (M5S): “Ritardo grave. Il Governo chiarisca subito importo, copertura e data certa di attivazione”

