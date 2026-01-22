Il Bramante riprende il campionato di Serie B Interregionale con una vittoria a Forlimpopoli, segnando un buon inizio nel girone di ritorno. La squadra si presenta preparata e determinata a confermare il proprio percorso di crescita. Con questa prestazione, il club dimostra di voler mantenere alta la concentrazione e l’impegno in vista delle prossime sfide stagionali.

Il Bramante inizia con il piede giusto il girone di ritorno del campionato di serie B interregionale. In trasferta contro il Forlimpopoli, i pesaresi ritornano a casa con un successo ottenuto con il punteggio di 84-67. "Una vittoria importante per tanti aspetti – commenta soddisfatto coach Massimiliano Nicolini –, la prima in trasferta della stagione ottenuta dopo quattro sconfitte consecutive che sta a confermare, se mai ce ne fosse bisogno, quanto i ragazzi vogliano con il massimo impegno migliorare le prestazioni e la posizione di classifica". Dopo 15 giornate i biancoblu hanno in carniere 10 punti e si trovano attualmente in decima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale. Bramante riparte col piede giusto a Forlimpopoli

Serie B Interregionale. Bramante sconfitto di misura. Domani la rivincita con SenigalliaNel drammatico scontro in trasferta, il Bramante si arrende di misura al Valdiceppo, chiudendo con un punteggio di 67-65.

