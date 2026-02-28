Luoghi segreti a Sanremo | guida alla città invisibile tra miti leggende e retroscena

A Sanremo si nasconde una realtà nascosta dietro le luci del Festival, fatta di luoghi segreti e angoli nascosti che si svelano soltanto quando il pubblico si allontana. La città, famosa per la sua celebre manifestazione, cela retroscena e leggende che si intrecciano tra le strade meno frequentate e i quartieri meno noti. È un lato di Sanremo che si rivela solo a chi si avventura oltre i percorsi classici.

Life&People.it Esiste una Sanremo che non indossa lo smoking, una città che si svela solo quando le luci accecanti dei riflettori dell’Ariston smettono di puntare sulla passerella di velluto. È una topografia del silenzio e del retroscena, fatta di vicoli che profumano di basilico e scale di pietra dove, negli anni, si sono consumate le ansie e le rinascite dei più grandi interpreti della nostra musica. Andare alla scoperta dei luoghi segreti del Festival di Sanremo significa abbandonare la narrazione bidimensionale della diretta televisiva per addentrarsi in una geografia sentimentale, dove i confini tra il mito e la realtà si fanno labili e ogni angolo custodisce un aneddoto, un sussurro o un’ispirazione nata all’ombra di un pergolato o nel segreto di una suite dimenticata dal tempo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

