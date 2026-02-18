Catania riscopre il fiume perduto | tour tra terme romane e segreti del sottosuolo dal 1° marzo 2026

Il fiume Amenano, che ha modellato Catania per secoli, torna protagonista grazie a un nuovo tour. La scoperta delle terme romane e dei passaggi sotterranei del corso d’acqua avviene dal 1° marzo 2026. I partecipanti cammineranno tra antiche strutture e resti nascosti sotto le strade moderne. L’iniziativa permette di conoscere meglio il passato della città attraverso i segreti del suo sottosuolo. La visita si svolgerà in vari punti, tra cui alcune zone mai aperte al pubblico prima.

Catania Rivive la Memoria dell'Acqua: Un Tour tra Terme Antiche e i Segreti del Fiume Amenano. Catania si prepara a svelare un tesoro nascosto: un tour guidato alla scoperta delle sue terme romane e dei resti sotterranei del fiume Amenano, un corso d'acqua che ha plasmato la storia della città. L'iniziativa, in programma per il 1° marzo 2026, offrirà a visitatori e residenti un'immersione nel passato, tra siti archeologici e racconti di un'epoca perduta. Un Viaggio nel Cuore della Catania Sotterranea. L'escursione, promossa da Sharing Sicily, si snoderà attraverso i luoghi simbolo della città, ripercorrendo le tracce dell'antico fiume Amenano, oggi nascosto sotto le strade a seguito dell'eruzione del 1669.