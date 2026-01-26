Charlene di Monaco radiosa nel ritratto ufficiale per i 48 anni

Il 25 gennaio, il Principato di Monaco ha celebrato un momento importante con il 48º compleanno della principessa Charlene. In occasione di questa ricorrenza, è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale che la mostra radiosa e composta. Questa giornata sottolinea l'attenzione e l'affetto nei confronti di Charlene, figura di rilievo nella famiglia principesca e nel contesto monégasque.

Domenica 25 gennaio è stata una giornata speciale per il Principato di Monaco, visto che la principessa Charlene ha compiuto 48 anni. Come da tradizione, il palazzo monegasco ha celebrato l'occasione condividendo un suo ritratto ufficiale sui social. Sul profilo Instagram del Palais Princier è apparsa una fotografia firmata dal fotografo Axel Bastello, che ritrae la principessa in tutta la sua eleganza. Il ritratto ufficiale per i 48 anni di Charlene di Monaco. Nello scatto Charlene posa di profilo, con i capelli raccolti in uno chignon impeccabile e un sorriso accennato sulle labbra. Indossa un raffinato abito bianco, mentre il viso è illuminato da un paio di preziosi orecchini di diamanti.

