Caro Sadiq Khan l’algoritmo non è una clava contro il lavoro ma uno specchio che ci obbliga a fare meglio politica

Caro Sadiq Khan, le scrivo con rispetto e attenzione. Londra rappresenta una città dinamica e innovativa, un esempio di crescita e trasformazione. In un contesto in continuo cambiamento, l’algoritmo non deve essere visto come uno strumento di pressione, ma come una guida per migliorare le politiche pubbliche. Solo attraverso un approccio equilibrato possiamo affrontare le sfide future, mantenendo la città all’avanguardia e sostenibile.

