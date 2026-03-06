Caro carburanti tra guerra e sospetti speculazione | la Guardia di Finanza rafforza i controlli

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sul settore dei carburanti, in risposta alle tensioni legate alla guerra e ai sospetti di speculazione. Le autorità stanno verificando le operazioni delle aziende coinvolte e monitorando il mercato per prevenire eventuali irregolarità. Questa azione si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso un settore strategico, con interventi mirati a garantire la trasparenza delle operazioni.

Alla luce degli evidenti aumenti dei prezzi relativi ai prodotti energetici e carburanti monitorati negli ultimi giorni in seguito all’esplosione della guerra in Medio Oriente, la Guardia di Finanza ha aumentato e rafforzato la mole di controlli sull’intera filiera distributiva dei carburanti. A far scattare l’intensificazione dell’attività di controllo è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Dunque, per far emergere possibili condotte di evasione o di frode e tenuto a mente che rapide oscillazioni dei prezzi al consumo rischiano di incrementare il ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, i controlli economici del territorio saranno ampiamente rafforzati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

