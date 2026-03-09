Pescara Carlo Masci confermato sindaco del centrodestra sfiorando il 60 per cento Fallisce il ricorso della sinistra

Ottime notizie da Pescara, dove i cittadini sono andati al voto per la tornata amministrativa. Confermato alla grande il sindaco uscente di centrodestra Carlo Masci che ha sfiorato il 60 per cento. "Il risultato è stato stratosferico, oltre ogni aspettativa. Sono davvero felice: in questi mesi abbiamo affrontato di tutto, ho dovuto subire di tutto, ma alla fine hanno vinto la buona politica, la buona amministrazione e i buoni sentimenti". Così il sindaco appena riconfermato alla guida della città, commenta con entusiasmo l'esito del voto. Distaccato Carlo Costantini candidato del centrosinistra al 34,5 per cento. In calo il civico Domenico Pettinari al 6 per cento e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa allo 0,5%.