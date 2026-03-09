Carlo Costantini | Buon lavoro a Masci ora si pensi al candidato sindaco di Nuova Pescara per il 2027

Carlo Costantini, candidato sindaco per il centrosinistra, ha riconosciuto la sconfitta e ha commentato il risultato ottenuto da Carlo Masci, definendolo “schiacciante e inequivocabile”. Costantini ha espresso anche l’augurio di buon lavoro a Masci e ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulla scelta del candidato sindaco di Nuova Pescara per il 2027.

Il candidato sindaco per il centrosinistra, Carlo Costantini, ammette la sconfitta e definisce il risultato ottenuto da Carlo Masci come "schiacciante e inequivocabile: ne escono rafforzati sia la persona che il suo programma. Alla persona va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Ma il suo programma continuerà a non essere il mio e, dunque, continuerà a incrociare la mia opposizione". Costantini arriva al comitato elettorale mentre lo spoglio procede a rilento: quando è stato scrutinato nel 75% delle schede, in base ai dati della coalizione, Masci nelle 23 sezioni ha ottenuto il 55,1%, lui il 36,8%, Pettinari il 7,5% e Fusilli lo 0,5%.