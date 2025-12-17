Bigodini in pubblico? Sì vanno anche così e sottolineano un cambiamento sociale
Negli ultimi anni, i bigodini sono passati dall'essere un semplice strumento per capelli a diventare un vero e proprio elemento di stile. A Seul, sfoggiarli in pubblico è ormai normale, e anche in Occidente si stanno affermando come accessori di tendenza, capaci di sottolineare un cambiamento sociale e culturale nell'approccio all'estetica e alla cura personale.
A Seul, da anni, è comune uscire sfoggiandone uno colorato sulla frangia: oggi anche in Occidente i bigodini dal Dna vintage diventano accessorio di stile, oltre che alleati per styling da star old Hollywood. Tanto che A$ap Rocky, tra le persone più cool del Pianeta, ha reso virale un cappello con rollers incorporati. Tra disinvoltura estetica e nostalgia, i bigodini escono allo scoperto. Vanityfair.it
