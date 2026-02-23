Gli studenti ingaggiati per i Giochi olimpici | Noi sul set più grande del mondo La tv è sport di squadra estremo

Gli studenti coinvolti nei Giochi olimpici spiegano che lavorano sul set più grande del mondo, perché la produzione televisiva richiede un impegno enorme. La loro presenza permette di seguire da vicino ogni fase dell’evento, tra riprese, logistica e coordinamento. Hanno scelto di partecipare per vivere l’esperienza di un progetto complesso e coinvolgente. Osservano che il lavoro in squadra diventa fondamentale per affrontare le sfide quotidiane. Restano pronti a scoprire cosa succederà nelle prossime settimane.

Milano – «L’aspetto più emozionante è vedere dall’interno la macchina produttiva più grande del mondo. Ci sono lavoratori di ogni nazionalità, tutti super amichevoli. Per chi studia Video Design è come assistere a una masterclass continua su come si gestisce un evento globale»: Lorenzo Mangini, 21enne di Bergamo, è tra i 37 studenti di Ied Milano ingaggiati da OBS, Olympic Broadcasting Service, per i Giochi. Tra loro c’è chi ha fatto da assistente alla camera, chi si è occupato di supporto logistico e chi si è sperimentato nei panni del video logger, ovvero ha monitorato le competizioni in tempo reale, loggando i momenti chiave per catalogarli e renderli disponibili ai broadcaster. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

