Brindisi | Detenuto aggredisce 5 agenti scontro violento in carcere

Un detenuto nel carcere di Brindisi ha aggredito cinque agenti durante un tentativo di controllo. La colluttazione si è verificata nel reparto detentivo e ha causato ferite leggere ai custodi. L’episodio si inserisce in un periodo di tensione crescente tra le mura della struttura, dove le tensioni tra detenuti e personale sono aumentate negli ultimi mesi. Le autorità stanno valutando misure per contenere la violenza e garantire la sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione.

Escalation di Violenza nel Carcere di Brindisi: Cinque Agenti Feriti, un Sistema Penitenziario Sotto Stress. Un grave episodio di violenza ha scosso la Casa Circondariale di Brindisi, dove un detenuto ha aggredito cinque agenti di polizia penitenziaria nella giornata di ieri, 20 febbraio 2026. L'aggressione ha richiesto l'intervento di personale medico e solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza all'interno dell'istituto e sulle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, già messi a dura prova dalla cronica carenza di personale. Dinamica dell'Aggressione e Intervento degli Agenti. La colluttazione è scaturita da un alterco apparentemente banale, come riferito dal sindacato Fns Cisl Taranto Brindisi. Carcere di Brindisi, scoppia la violenza: detenuto manda in ospedale 5 agenti. Un detenuto del carcere di Brindisi ha aggredito cinque agenti, ferendoli e richiedendo il loro ricovero in ospedale. Testata a una poliziotta penitenziaria, altri quattro agenti feriti. BRINDISI - Aggressione in carcere da un detenuto. La Fns Cisl chiede 30 unità in più per garantire la sicurezza