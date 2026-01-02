Rincari 2026 il nuovo anno parte in salita | carburanti sigarette e pedaggi più cari

A partire dal 2026, entrano in vigore nuovi aumenti su carburanti, sigarette e pedaggi, determinati dalla legge di bilancio e dai provvedimenti collegati. Questi rincari, seppur non eccessivi, potrebbero influire sui costi quotidiani delle famiglie, rappresentando un cambiamento che richiede attenzione e pianificazione. Di seguito, analizziamo gli aspetti principali di queste variazioni e il loro impatto sui consumatori.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Con l'entrata in vigore della nuova legge di bilancio e di alcuni provvedimenti collegati, il nuovo anno porta con sé una serie di rincari diffusi che, pur non configurando una stangata immediata, rischiano di incidere in modo concreto sulle spese quotidiane delle famiglie. Aumenti piccoli sulla carta, ma che messi insieme finiscono per pesare, soprattutto per chi si muove ogni giorno in auto o affronta spese obbligate come assicurazioni e trasporti. Carburanti: il gasolio sale, la benzina scende poco. La novità più rilevante riguarda il riallineamento delle accise sui carburanti.

