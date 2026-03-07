Carburanti e costi insostenibili Schlein | Restituire l’extragettito Iva e attivare l’accisa mobile

Il Partito Democratico propone di restituire l’extragettito dell’IVA sui carburanti e di attivare un’accisa mobile per ridurre i costi energetici. Il ministro dell’Economia ha commentato le proposte, prendendo atto delle richieste avanzate dal partito. La discussione riguarda le misure da adottare per contenere i prezzi dei carburanti e affrontare il problema dei costi insostenibili.

«Prendo atto delle parole di apertura del ministro dell’Economia rispetto alla proposta del Partito Democratico». Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo sul tema dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo Schlein, di fronte ai rincari legati alla nuova fase di tensione internazionale è necessario intervenire con misure immediate a sostegno di cittadini e imprese. La proposta sull’accisa mobile «Davanti agli aumenti stellari causati dalla nuova guerra – spiega la leader del Partito Democratico – è necessario restituire ai cittadini l’extragettito Iva su benzina e diesel per ridurne subito i costi, attivando lo strumento dell’ accisa mobile, in vigore da tempo ma mai applicato». 🔗 Leggi su Feedpress.me

