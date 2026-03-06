Carburanti nuovi rincari il diesel sale ai massimi dal 2023

I prezzi dei carburanti sono aumentati di nuovo, con il diesel che ha raggiunto i livelli più alti dall'inizio del 2023. Dopo una pausa di un giorno, le quotazioni petrolifere sono risalite, influenzando i costi alla pompa. La variazione riguarda sia il mercato nazionale che internazionale, portando a rincari per i consumatori. Il nuovo incremento si verifica a poche settimane dall’ultimo aumento.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Iran, opposizioni in aula: dov’è Meloni? Schlein: Governo non appoggi guerra Roma, 6 mar. (askanews) – Dopo la pausa di mercoledì, ieri le quotazioni petrolifere hanno ripreso a correre: il Brent ha sfondato quota 85 dollari al barile, la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025. Con queste quotazioni, riporta Staffetta online, i riflessi sui prezzi dei carburanti alla pompa sono inevitabili e immediati: verde al massimo dal 2 luglio 2025, diesel al massimo dal 29 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.

Caro carburanti, ancora una brutta sorpresa alla pompa: la benzina sale a 1,662 euro e il diesel vola vicino ai massimi dell’ultimo anno, autostrade oltre i 2 euro al servitoNuovi rialzi sui carburanti: benzina self a 1,662 euro e diesel verso i massimi annui.

Altri aggiornamenti su Carburanti nuovi rincari il diesel sale....

Temi più discussi: Carburanti e bollette in aumento: il costo della guerra ricade sulle famiglie; Prezzi carburanti alle stelle: benzina a 1,7 euro e gasolio ai massimi da 2 anni; Benzina e diesel, la tabella coi nuovi prezzi: quanto costa il pieno da oggi; Prezzo della benzina in aumento sulle autostrade italiane, i costi secondo il monitoraggio Codacons.

Carburanti, prosegue la corsa dei prezzi. Oggi il tavolo con il garanteLa benzina ha superato quota 1,7 euro al litro, il gasolio è ai livelli di marzo 2024. Voci di speculazioni da consumatori e associazioni di categoria. Il governo ha rinforzato l’allerta ... ilsole24ore.com

Carburanti sempre più cari: benzina e diesel in forte aumento per via della guerra in IranBenzina e diesel sfiorano nuovi massimi: aumenti record in autostrada e rincari in vista di Pasqua preoccupano gli automobilisti. trend-online.com

In questa puntata partiamo dai carburanti, con i prezzi di benzina e soprattutto diesel che tornano a salire ai livelli più alti da marzo 2024 tra tensioni internazionali, accuse di speculazioni e l’intervento del tavolo di Mister Prezzi convocato dal governo; ci sp - facebook.com facebook

In questa puntata partiamo dai carburanti, con i prezzi di benzina e soprattutto diesel che tornano a salire ai livelli più alti da marzo 2024 tra tensioni internazionali, accuse di speculazioni e l’intervento del tavolo di Mister Prezzi convocato dal governo. x.com