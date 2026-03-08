Benzina e diesel verso i 2 euro al litro La Meloni è pronta a ridurre le accise

I prezzi di benzina e diesel si avvicinano ai 2 euro al litro, mentre il governo prepara una riduzione delle accise. Intanto, si registrano nuovi rincari e il Garante contro le speculazioni viene attivato. La Lega sta facendo pressing sull’Unione Europea per ottenere un allentamento delle sanzioni sul greggio russo. Queste sono le principali mosse in atto sul fronte energetico.

Sono quotazioni ingiustificate poiché non esiste oggi in Italia una situazione di emergenza nelle forniture di petrolio o di combustibili fossili tale da giustificare rincari così rapidi e pesanti nei distributori. Eppure i cittadini stanno pagando oltre 1,70 euro al litro per la benzina e oltre 1,80 euro al litro per il gasolio, con punte che superano i 2 euro, soprattutto lungo la rete autostradale, come denunciato dalle associazioni dei consumatori. Aumenti che in pochi giorni hanno registrato anche 10 centesimi al litro in più, scaricando immediatamente sui consumatori le oscillazioni dei mercati. L’attenzione è puntata alle prossime mosse del governo. 🔗 Leggi su Laverita.info

