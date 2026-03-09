Carburante alle stelle | le PMI marchigiane al collasso

Le PMI delle Marche si trovano ad affrontare un difficile momento a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, che ha portato a una forte impennata dei costi. Gli imprenditori locali segnalano che questa situazione mette a rischio la tenuta delle loro attività e la possibilità di mantenere i livelli di produzione. La crescita dei prezzi al distributore ha avuto effetti immediati sulla filiera produttiva regionale.

Un'impennata dei prezzi al pompa ha scatenato allarme tra gli imprenditori delle Marche, che vedono minacciati i margini di sopravvivenza delle piccole imprese. La Confartigianato chiede alle istituzioni un monitoraggio rigoroso per evitare che la speculazione si insinui nella filiera del carburante. La preoccupazione è concreta e immediata: ogni centesimo in più al litro pesa direttamente sui bilanci delle aziende che dipendono dal trasporto su gomma. Il territorio marchigiano, con la sua fitta rete di PMI e l'industria calzaturiera, si trova in una posizione di vulnerabilità particolare. L'impatto diretto sul tessuto... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburante alle stelle: le PMI marchigiane al collasso Articoli correlati Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». Pmi marchigiane a caccia di Borsa: dibattito a Ancona per crescereDomani mattina, alle 9, nella Loggia dei Mercanti di Ancona, si aprirà un dibattito che potrebbe segnare una svolta per le piccole e medie imprese... Tutto quello che riguarda Carburante alle stelle le PMI... Temi più discussi: Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; Gasolio alle stelle, in autostrada anche a più di 2 euro a litro; Guerra in Iran e carburante alle stelle: prevista stangata in Italia; Carburanti alle stelle: benzina oltre 1,7 euro, diesel fino a 2,5 in autostrada | Quattroruote.it. Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». I consumatori alzano il livello ... quotidianodipuglia.it Carburante alle stelle, Quadri: «Berna riduca temporaneamente le tasse sui carburanti»Lo chiede in un’interpellanza il consigliere nazionale Lorenzo Quadri al Consiglio federale per andare incontro ai consumatori dopo l’aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi geopolitica in ... ticinonews.ch - Scattano i controlli . Per l'aumento di prezzo del carburante, al lavoro la Finanza. #carobenzina #carocarburante #guardiadifinanza - facebook.com facebook Lo shock sulle compagnie aeree (e sui prezzi dei biglietti aerei) rischia di essere davvero enorme. Il prezzo del carburante è più che raddoppiato in una settimana. E il carburante vale il 40% dei costi totali delle compagnie aeree. x.com