Pmi marchigiane a caccia di Borsa | dibattito a Ancona per crescere

Domani mattina, alle 9, nella Loggia dei Mercanti di Ancona, si aprirà un dibattito che potrebbe segnare una svolta per le piccole e medie imprese marchigiane. Il tema è la quotazione in Borsa, un passaggio strategico che molte aziende considerano cruciale per crescere, innovare e rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, è il primo tassello di un road show tecnico e operativo dedicato alle Pmi del territorio. Il dibattito, intitolato La quotazione delle Pmi come fattore competitivo, coinvolge figure di spicco del mondo economico, istituzionale e accademico, tra cui il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

