Agenti aggrediti con calci e pugni durante una rissa su un autobus a Genova arrestato 27enne

Durante un episodio di rissa su un autobus a Genova, due agenti sono stati aggrediti con calci e pugni. Un uomo di 27 anni, marocchino, è stato arrestato per resistenza aggravata. Entrambi i poliziotti hanno riportato ferite con una prognosi di sette giorni. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza degli operatori di polizia durante interventi pubblici.

Un uomo è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera a Genova. Il soggetto, un 27enne di origine marocchina, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti intervenuti per sedare una rissa su un autobus. Gli agenti sono stati medicati con una prognosi di 7 giorni. L'uomo è stato tratto in arresto in attesa della direttissima. Rissa su un autobus a Genova Gli agenti aggrediti durante il controllo Condotta aggressiva anche in Questura Le conseguenze per gli agenti Rissa su un autobus a Genova L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando la Sala Operativa della Questura di Genova ha ricevuto una segnalazione relativa a una rissa in corso a bordo di un autobus nei pressi della stazione di Cornigliano.

