Capolinea sicuro | dopo l' ultimo incidente scatta la petizione contro i bus in pendenza a Chieti

Dopo un grave incidente a Chieti che ha coinvolto un autobus, si è avviata una petizione per chiedere lo spostamento del capolinea degli autobus da largo Cavalerizza. La richiesta nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza e prevenire altri episodi simili. La petizione è stata avviata da cittadini e rappresentanti locali, che chiedono un intervento rapido alle autorità competenti.

Dopo l'ultimo grave incidente, per poco non trasformatosi in tragedia, a Chieti scatta una petizione per spostare il capolinea degli autobus da largo Cavalerizza. A lanciarla è l'associazione KFK Project presente domenica scorsa con un banchetto in piazza Gian Battista Vico. “Due episodi nello stesso luogo non sono una fatalità. Il capolinea bus in largo Cavallerizza -ricordano- fu deciso in via provvisoria, in attesa di individuare una sede più idonea. Fin da subito in molti ne hanno denunciato la pericolosità: pendenza, criticità strutturali, rischi per mezzi e persone. E i fatti parlano chiaro: in un primo episodio un autobus è... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bus Isernia-Pescara soppressi, petizione contro l'isolamento: disagi anche nei collegamenti con Chieti

Petizione contro l'isolamento dopo la soppressione delle corse del bus Isernia-Pescara

