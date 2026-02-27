Petizione contro l' isolamento dopo la soppressione delle corse del bus Isernia-Pescara

Una petizione è stata avviata per chiedere il ripristino delle corse degli autobus tra Isernia e Pescara, con particolare attenzione alla linea domenicale. La richiesta mira a garantire un collegamento più efficiente per studenti, lavoratori e cittadini, riducendo l’isolamento della provincia molisana. La mobilitazione nasce dall’esigenza di migliorare l’accesso a servizi essenziali e opportunità nella zona.

Gli utenti della linea che collega le città di Isernia e Pescara hanno lanciato una petizione sul portale change.org Ripristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, per garantire un migliore accesso all'istruzione, al lavoro e ai servizi essenziali, riducendo l'isolamento della provincia molisana e migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti.Come riporta l'Ansa è questa la richiesta urgente rivolta alla Regione Molise contenuta in una petizione, avviata sulla piattaforma change.org, dopo che l'Atm, azienda trasporti molisana, dal primo dicembre 2025 ha deciso di... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Bus Isernia-Pescara soppressi, petizione contro l'isolamento: disagi anche nei collegamenti con ChietiRipristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, per garantire un migliore accesso all'istruzione, al... Bus cancellati, esplode la protesta: Isernia-Pescara sempre più isolataPescara - Dopo la soppressione delle corse feriali e festive, cittadini e studenti lanciano una raccolta firme per chiedere alla Regione Molise il... Petizione online rivolta alla Regione Molise per ripristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, dopo la soppressione che "penalizza fortemente chi risiede nell'entroterra molisano", scrivono su Change.org.