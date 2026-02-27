Le corse degli autobus tra Isernia e Pescara sono state sospese, creando disagi per chi deve raggiungere anche Chieti. La mancanza di collegamenti si fa sentire soprattutto nei giorni festivi, impedendo a molte persone di svolgere attività quotidiane. Per questo motivo, è stata avviata una petizione per chiedere il ripristino delle corse, con l’obiettivo di ridurre l’isolamento e facilitare gli spostamenti.

Ripristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, per garantire un migliore accesso all’istruzione, al lavoro e ai servizi essenziali. È questa la richiesta rivolta alla Regione Molise attraverso una petizione lanciata sulla piattaforma Change.org dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bus cancellati, esplode la protesta: Isernia-Pescara sempre più isolataPescara - Dopo la soppressione delle corse feriali e festive, cittadini e studenti lanciano una raccolta firme per chiedere alla Regione Molise il...

Maltempo: in Sicilia forte vento, disagi nei collegamenti con le isole minoriSicilia Isolata: Tempesta e Disagi per le Isole Minori La Sicilia è stretta nella morsa di forti venti da nord-ovest che stanno causando gravi disagi...

Discussioni sull' argomento Bus Isernia-Pescara soppressi, petizione contro l’isolamento: disagi anche nei collegamenti con Chieti; Cancellate le corse per Pescara, una petizione per salvare i bus soppressi.

Soppresse le corse bus fra Isernia e Pescara: petizione contro l'isolamentoRipristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, per garantire un migliore accesso all'istruzione, al lavoro e ai servizi essenziali, riducendo l'isolamento ... rainews.it

Soppresse corse bus Isernia-Pescara, petizione contro l'isolamentoRipristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, per garantire un migliore accesso all'istruzione, al lavoro e ai servizi essenziali, riducendo l'isolamento ... ansa.it

Petizione online rivolta alla Regione Molise per ripristinare le corse degli autobus tra Isernia e Pescara, in particolare quella domenicale, dopo la soppressione che "penalizza fortemente chi risiede nell'entroterra molisano", scrivono su Change.org. #IoSeguo - facebook.com facebook