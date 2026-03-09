Capannone in fiamme in via Plaia il Comune chiude per precauzione il plesso Dusmet Doria

Un incendio si è sviluppato giovedì sera in un capannone abbandonato in via Plaia, vicino all’istituto comprensivo Dusmet Doria. In seguito all’incendio, il sindaco ha deciso di chiudere precauzionalmente il plesso scolastico per tutta la giornata di lunedì 9 marzo. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, dopo che le fiamme hanno interessato l’area circostante l’edificio scolastico.

L'incendio, segnalato dai vigili del fuoco nella tarda serata di giovedì e proseguito per diverse ore, ha interessato una struttura dismessa nelle vicinanze della scuola. In via precauzionale, il personale tecnico di Arpa Sicilia ha installato nelle aree limitrofe un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato presente in aria e la determinazione di eventuali diossine, con verifiche della durata di 24 ore. In attesa degli esiti delle analisi ambientali, l'Amministrazione comunale ha ritenuto disporre la chiusura temporanea del plesso scolastico per tutelare la salute degli studenti e del personale. La misura, adottata in coordinamento con la Prefettura e tutti gli enti competenti in materia di protezione civile e sicurezza, cesserà alle ore 24 di oggi.