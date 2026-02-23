Milano visita spaziale all' ospedale San Carlo | vestiti da Star Wars per regalare un sorriso ai pazienti

Un gruppo di volontari ha organizzato una visita speciale all’ospedale San Carlo di Milano, portando in corsia i personaggi di Star Wars per rallegrare i pazienti. La sorpresa è arrivata nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, quando uomini e donne travestiti da Jedi e Darth Vader sono entrati tra le corsie, creando un momento di gioia e stupore tra i bambini e gli adulti. La scena ha coinvolto molti presenti, che hanno scattato foto e condiviso emozioni.

Un momento "spaziale" per i pazienti dell' ospedale San Carlo di Milano. Venerdì 20 febbraio per qualche ore hanno potuto sorridere ed emozionarsi grazie ai personaggi di Star Wars che sono apparsi all'improvviso nelle corsie della struttura meneghina, che si trova vicino allo stadio di San Siro. Tanti i sorrisi e le foto per la giornata organizzata da Rebel Legion Italian Base, 501st Italica Garrison e Ori'Cetar Clan – Italy MMCC.