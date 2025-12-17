Il Natale all’ospedale di Formia | la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti

L'atmosfera natalizia si diffonde anche all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove i militari della Guardia di Finanza hanno portato gioia ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Con una visita speciale e doni, fumetti e gadget, hanno regalato momenti di speranza e solidarietà ai bambini ricoverati durante le festività natalizie.

Il Natale arriva anche all’ospedale Dono Svizzero di Formia grazie ai militari della guardia di finanza che ieri mattina si sono recati nel reparto di Pediatria per una visita ai piccoli pazienti ricoverati e per consegnare loro piccoli doni, fumetti e gadget.All’incontro erano presenti il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

