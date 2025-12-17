Il Natale all’ospedale di Formia | la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti

L'atmosfera natalizia si diffonde anche all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove i militari della Guardia di Finanza hanno portato gioia ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Con una visita speciale e doni, fumetti e gadget, hanno regalato momenti di speranza e solidarietà ai bambini ricoverati durante le festività natalizie.

