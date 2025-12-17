Il Natale all’ospedale di Formia | la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti
L'atmosfera natalizia si diffonde anche all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove i militari della Guardia di Finanza hanno portato gioia ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Con una visita speciale e doni, fumetti e gadget, hanno regalato momenti di speranza e solidarietà ai bambini ricoverati durante le festività natalizie.
Il Natale arriva anche all’ospedale Dono Svizzero di Formia grazie ai militari della guardia di finanza che ieri mattina si sono recati nel reparto di Pediatria per una visita ai piccoli pazienti ricoverati e per consegnare loro piccoli doni, fumetti e gadget.All’incontro erano presenti il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale
Leggi anche: Ospedale Livorno, a Pediatria un albero di Natale decorato con i pensieri dei piccoli pazienti
OPERATA ALL'OSPEDALE DI CITTADELLA PER UN TUMORE RARO, NATALE A LIETO FINE Questa è la storia di Stella (nome di fantasia), e a raccontarla è il dr. Alfonso Giovanni Recordare, direttore della UOC Chirurgia Generale dell'Ospedale di Cittad - facebook.com facebook
Giovedì 18 il Vescovo celebra in Ospedale. Calendario Natale madoniedintorni.com/2025/12/15/gio… via @Madoniedintorni #natale #chiesa #cefalu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.