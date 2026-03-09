Cantù sbaglia l' ultimo tiro Milano si prende il derby con sei triple di Ricci

Nel derby di basket tra Cantù e Olimpia Milano, l’ultima azione si conclude con il tiro di Green che non entra, lasciando vincere Milano, che si affida ai 22 punti del suo capitano e a sei triple di Ricci. La partita si è conclusa con l’Olimpia che ha prevalso sulla Cantù, che ha tentato di ribaltare il risultato negli ultimi secondi senza riuscirci.

Vittoria sofferta ma di grande importanza per Milano, che si prende il 175º derby contro Cantù. Il successo milanese è firmato da un maestoso Pippo Ricci, autore di 22 punti e 6 triple, ma nel grande equilibrio a fare la differenza sono i dettagli, come i rimbalzi offensivi (16 a 8 per Milano) e le percentuali ai liberi (Cantù ne segna appena 10 su 21). Green ha addirittura la palla della vittoria, ma non è fortunato: finisce 88-86 per l'EA7, che sale a 30 punti e rimane a -4 dalla Virtus capolista, mentre l'Acqua San Bernardo resta penultima a +4 su Treviso (qui la classifica). Il 1º tempo è una montagna russa, con Cantù che parte fortissimo grazie a Ballo, autore di 10 dei primi 13 punti di squadra.