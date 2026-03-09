Basket l’Olimpia Milano piega la resistenza di Cantù e si aggiudica il derby lombardo in Serie A Giampaolo Ricci MVP con 22 punti

L’Olimpia Milano ha vinto il derby lombardo di Serie A contro Cantù nel posticipo. Giampaolo Ricci ha segnato 22 punti ed è stato nominato MVP della partita. La squadra di Milano ha superato gli avversari, mantenendo il vantaggio fino alla fine del match. Cantù ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato.

L'Olimpia Milano si aggiudica il derby lombardo contro l'Acqua San Bernardo Cantù nel posticipo della ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026! Dopo un primo quarto chiuso in doppia cifra di vantaggio, l'EA7 Emporio Armani ha subito la reazione degli ospiti che hanno mantenuto la sfida aperta per oltre 30' salvo poi cedere nei minuti conclusivi dove i padroni di casa hanno mantenuto la lucidità. Con questo successo i meneghini agganciano Brescia al secondo posto con 30 punti, a -4 dalla Virtus Bologna prossima avversaria degli uomini di 'Peppe' Poeta domenica sera. Uscita perfetta dai blocchi di Cantù con Sneed e Ballo (3-7), con Shavon Shields che avvicina l'Olimpia (7-9).