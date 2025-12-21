Basket Serie A | Milano fatica ma si prende il derby contro Cantù

Nel match di Serie A, l’EA7 Emporio Armani Milano ha affrontato con fatica l’Acqua San Bernardo Cantù, conquistando la vittoria al termine di una partita combattuta. La sfida si è conclusa con il punteggio di 94-89, confermando la determinazione della squadra meneghina.

Desio, 20 dicembre 2025 – Blitz dell’EA7 Emporio Armani Milano che sbanca Desio e fa suo il derby contro l’Acqua San Bernardo Cantù piegandola 94-89. Reduce dalle fatiche del doppio turno di Eurolega, l’Olimpia ha faticato forse più di quanto preventivato per avere la meglio sui brianzoli, ma alla fine la maggior profondità e qualità del roster biancorosso sono riuscite a fare la differenza: a dare il contributo più significativo per portare a casa la posta in palio ci ha pensato un Josh Nebo troneggiante sotto i tabelloni e autore di una doppia doppia di grande sostanza (22 punti conditi con 12 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

