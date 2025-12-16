La provincia di Agrigento tra luci e ombre | sanità e lavoro restano indietro sicurezza e rinnovabili in crescita

Il rapporto dell’Istat sul benessere equo e sostenibile evidenzia le sfide e le opportunità della provincia di Agrigento, che si colloca a metà strada tra le province siciliane. Mentre la sanità e il lavoro mostrano segnali di difficoltà, settori come sicurezza e energie rinnovabili registrano una crescita significativa, delineando un quadro complesso di luci e ombre.

