Cannabis al 7,2% | riduce il desiderio di alcol nei forti

Una ricerca condotta dalla Brown University ha analizzato l’effetto della cannabis con un contenuto di THC del 7,2%. I risultati indicano che l’inalazione di questa sostanza può diminuire il desiderio di alcol tra chi consuma grandi quantità durante eventi sociali. Lo studio si è concentrato sull’interazione tra cannabis e consumo di alcol, senza approfondire le cause di questa relazione.

Una ricerca recente condotta dalla Brown University suggerisce che l’inalazione di cannabis contenente THC attivo potrebbe ridurre il desiderio di alcol nei forti bevitori durante eventi sociali. Lo studio, pubblicato su The American Journal of Psychiatry, ha coinvolto 150 partecipanti in un ambiente simulato di bar, dove chi ha fumato cannabis con una concentrazione del 7,2% di THC ha mostrato un consumo di alcol significativamente inferiore rispetto al gruppo placebo. Tuttavia, gli esperti sottolineano che questo effetto è limitato nel tempo e non costituisce una cura definitiva per la dipendenza da alcol. L’esperimento nel laboratorio: quando il fumo cambia il comportamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

