Smettere di bere alcol riduce il rischio di un tumore big killer secondo uno studio
Uno studio recente evidenzia come smettere di bere alcolici possa ridurre il rischio di sviluppare il cancro al colon retto, uno dei tumori più diffusi e pericolosi in Italia e nel mondo. La ricerca sottolinea l'importanza di adottare stili di vita salutari per la prevenzione di questa grave malattia.
I ricercatori hanno determinato che smettere di bere è associato alla riduzione del rischio del cancro al colon retto, il secondo più diagnosticato e mortale in Italia e nel mondo. Secondo l'OMS non esistono dosi sicure di alcol.🔗 Leggi su Fanpage.it
