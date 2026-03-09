Campus Luiss via a GenerAZIONI 2026 | i giovani imprenditori puntano sul passaggio generazionale

Oggi al Campus Luiss si è tenuto l’evento di lancio di GenerAZIONI 2026, iniziativa promossa dai Giovani Imprenditori di Confindustria insieme a Luiss University Press. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani imprenditori italiani che hanno discusso del passaggio generazionale e delle sfide legate all’eredità aziendale. L’evento ha coinvolto relatori e partecipanti provenienti dal mondo imprenditoriale e accademico.

Per i Giovani Imprenditori di Confindustria, la continuità d'impresa è una priorità strategica: favorire un ricambio generazionale efficace significa rafforzare la resilienza del Made in Italy e sostenere la crescita a lungo termine del Paese. In Italia, dove le aziende a controllo familiare sono predominanti e le Pmi costituiscono la maggioranza del tessuto produttivo, la...