Giovani e società che cambia a Pisa un incontro sul presente e sul futuro delle nuove generazioni
A Pisa si tiene un incontro dedicato alle nuove generazioni, affrontando con chiarezza e sincerità temi legati all’adolescenza e ai cambiamenti sociali in atto. Un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro dei giovani, promuovendo un dialogo aperto e privo di retorica, utile a comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano la società odierna.
Un dialogo franco e senza retorica sull’adolescenza e sulle trasformazioni che attraversano il mondo giovanile. È questo il cuore dell’incontro in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18, a Pisa, presso Muristorti Bistrot Lounge (Lungarno Pacinotti n. 1), dal titolo 'Chi sono i ragazzi di oggi?'.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Galimberti: “Ai giovani italiani è stato sottratto il futuro che attendeva le generazioni precedenti”. Quando il filosofo era studente il futuro lo aspettava, oggi i giovani vivono in un eterno presente senza obiettivi
Secondo il filosofo Umberto Galimberti, i giovani italiani di oggi si trovano a vivere un’età senza prospettive, privi del futuro che invece attendeva le generazioni precedenti. Galimberti attribuisce questa condizione al nichilismo giovanile, risultato di una sottrazione di opportunità e di ambizioni, che ha lasciato i giovani intrappolati in un presente privo di obiettivi e speranze.
