Giovani e società che cambia a Pisa un incontro sul presente e sul futuro delle nuove generazioni

A Pisa si tiene un incontro dedicato alle nuove generazioni, affrontando con chiarezza e sincerità temi legati all’adolescenza e ai cambiamenti sociali in atto. Un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro dei giovani, promuovendo un dialogo aperto e privo di retorica, utile a comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano la società odierna.

