Campionati regionali master | 21 medaglie per la Abc Nuoto

L'Abc Nuoto Pisa Asd conquista 21 medaglie ai Campionati regionali master, organizzati tra Colle Val d'Elsa e Livorno. La squadra ha dimostrato grande determinazione nelle gare di lunga distanza e nella piscina di Bastia, portando a casa numerosi successi. I risultati sono arrivati grazie all'impegno degli atleti e alla preparazione tecnica. La società si prepara ora a nuove sfide, mentre i riconoscimenti continuano ad arrivare.

© Lanazione.it - Campionati regionali master: 21 medaglie per la Abc Nuoto

Pisa, 24 febbraio 2026 – L'Abc Nuoto Pisa Asd fa incetta di medaglie ai Campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val d'Elsa per le gare lunghe e alla piscina Bastia di Livorno. Sono 8 gli allori conquistati dalla compagine pisana con Elisa Mambrini (categoria M30) che ha conseguito un doppio successo negli 800 e nei 1500 stile libero, così come Marco Diani (M65) nei 50 e nei 100 rana, insieme a loro Virginia Saletti vincente nei 1500 stile libero categoria M35, Martina Marcias (M20) nei 200 stile libero, Elisa Gallerini (M20) nei 50 rana ed Andrea Cini (M50) nei 50 dorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it Pieno di medaglie per la ABC Nuoto ai Campionati regionali masterL'Abc Nuoto Pisa Asd conquista numerose medaglie ai Campionati regionali master, che si sono tenuti in due diverse piscine: quella di Colle Val d'Elsa e quella di Livorno. Nuoto, cinque medaglie per la Uisp Cordenons ai campionati italiani masterLa Uisp Cordenons si distingue ai campionati italiani invernali di nuoto master, conquistando cinque medaglie allo stadio del nuoto di Torino. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: ASSEGNATI AD OVINDOLI I TITOLI REGIONALI MASTER; Campionati Regionali Master di Nuoto, ricco bottino di medaglie per gli atleti di Polisportiva Riccione; MASTER INDOOR: il 21/2 le premiazioni ufficiali; Campionati regionali Master, otto medaglie per il Centro Nuoto Macerata. Nuoto, San Marino Master pigliatutto: 12 ori ai campionati regionaliLa squadra San Marino Master conquista uno straordinario terzo posto nella classifica finale di società ai Campionati Regionali Master FIN Emilia Romagna, disputati il 21 e 22 febbraio 2026 e si ... altarimini.it Polisportiva Riccione: ai Campionati Regionali Master di Nuoto ricco bottino di medaglieTra i protagonisti indiscussi della manifestazione, la squadra Master della Polisportiva Riccione, che ha brillato per partecipazione, risultati e spirito di ... chiamamicitta.it ABC era un modello di efficienza nella gestione dei rifiuti e nella differenziata. Oggi il servizio è in difficoltà: mancano investimenti, personale e mezzi a causa del mancato via libera ai bilanci. Latina merita un servizio funzionale non disservizi e immob - facebook.com facebook