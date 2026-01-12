Campi Bisenzio 17enne ucciso | al processo sarà proiettato il video dell’aggressione a Maati

Al processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso nel centro di Campi Bisenzio, sarà proiettato il video dell’aggressione. La fase processuale affronta gli aspetti giudiziari di un episodio avvenuto la notte del 29 dicembre 2024, che ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei casi di violenza tra giovani.

Entra nel merito il processo per l'omicidio di Maati Moubakir, il 17ennei accoltellato e ucciso dal branco la notte del 29 dicembre 2024 nel centro di Campi Bisenzio

