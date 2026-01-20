È iniziato a Campi Bisenzio il processo relativo alla morte di Maati Moubakir, il 17enne deceduto dopo essere stato inseguito e aggredito nella notte del 29 dicembre 2024. Durante l’udienza è stato mostrato il video dell’aggressione, portando alla luce i dettagli di un episodio che ha suscitato grande attenzione pubblica.

FIRENZE – È cominciato il processo per la morte di Maati Moubakir, il 17enne inseguito e ucciso da un gruppo di aggressori la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio (Firenze). In aula, ieri 19 gennaio 2026, è stato mostrato, davanti ai genitori e agli amici, un video ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza private e del bus che hanno immortalato l’aggressione. Presenti anche gli imputati Diego Voza, 18 anni, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, il pratese Ismail Arouii, 20, Francesco Pratesi, anche lui fiorentino, 18 anni. Per tutti l’accusa è di concorso in omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà, per la particolare efferatezza e la giovane età degli indagati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campi Bisenzio, omicidio di Maati: al processo il video choc dell’aggressione

