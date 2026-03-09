Campagna assicurativa 2026 i nuovi adempimenti per le aziende agricole

Da ilpiacenza.it 9 mar 2026

Con l’inizio della campagna assicurativa 2026, il Ministero e Agea hanno definito nuovi obblighi per le aziende agricole. Questi adempimenti riguardano le modalità di presentazione delle domande e le procedure di verifica, coinvolgendo direttamente le imprese del settore. Le modifiche sono operative a partire da questa stagione e sono state comunicate ufficialmente alle aziende interessate.

Confagricoltura Piacenza richiama l’attenzione sulle procedure necessarie per poter assicurare le produzioni e accedere ai contributi previsti dalla normativa Con l’avvio della campagna assicurativa 2026, il Ministero e Agea hanno introdotto nuovi adempimenti a carico delle aziende agricole. La conoscenza e il rispetto delle procedure previste rappresentano una condizione necessaria per poter assicurare le produzioni agricole e accedere ai contributi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria. Confagricoltura Piacenza richiama pertanto l’attenzione delle imprese agricole del territorio sugli adempimenti operativi richiesti prima della stipula delle polizze assicurative. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

